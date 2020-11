Covid Lenola, il sindaco chiude tutte le scuole

Chiuse tutte le scuole a Lenola per coronavirus. Il sindaco Fernando Magnafico ha preso questa decisione a causa della situazione epidemiologica e nei tre plessi comunali le attività didattiche saranno bloccate da domani 2 novembre fino a sabato 7 novembre.

“La chiusura è funzionale per la condotta e ultimazione dei controlli predisposti dalla ASL per gli alunni e loro familiari, in modo da pervenire quanto prima a tracciare un quadro della reale situazione.

Una volta avuto contezza dei positivi – ha spiegato il primo cittadino – e relative relazioni di parentela o vicinanza con gli alunni, con i docenti, collaboratori scolastici e altri operatori comunque coinvolti nel servizio scolastico, si potrà valutare con cognizioni di causa ogni altra ulteriore mossa (proroga della chiusura, apertura totale, apertura ridotta). Ci scusiamo per gli eventuali disagi conseguenti a tale decisione che al momento valutiamo doverosa”.