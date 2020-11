Roccagorga, morto paziente Covid. Il sindaco: “Ci uniamo al dolore della famiglia”

Una donna di Roccagorga di 73 anni è morta per le complicazioni dovute al coronavirus. La comunicazione è arrivata dallo stesso sindaco ieri sera e il decesso sarà con ogni probabilità registrato sul bollettino della Asl di Latina di oggi, 2 novembre.

“Purtroppo nella giornata di oggi – ha detto Nancy Piccaro – la nostra comunità registra anche un decesso. Ci uniamo al dolore della famiglia in questo momento tragico in cui, oltre al dolore della perdita, si associa lo smarrimento totale per la condizione di solitudine in cui si vengono a trovare questi pazienti, il rammarico per non aver potuto portare alcun conforto al familiare malato.