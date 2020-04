Covid Minturno, consiglio comunale convocato d’urgenza: al vaglio aiuti per le imprese

A Minturno è stato registrato oggi un nuovo caso positivo di Coronavirus. L’amministrazione ha convocato il consiglio comunale d’urgenza per domani (2 aprile 2020), alle 16 e all’ordine del giorno ci sarà soltanto l’emergenza Covid-19.

La seduta si svolgerà in videoconferenza e dovrà discutere le ulteriori misure di sostegno da mettere in campo in aggiunta a quanto già attivato dalla stessa amministrazione comunale e dai decreti governativi.

Il sindaco Gerardo Stefanelli ha già anticipato di voler individuare ulteriori risorse aggiuntive per aiutare le attività commerciali e le imprese del territorio “perché sono la base della nostra economia e non possiamo consentire che questa crisi le travolga”.

Tra queste ci sono lo sgravio della Tari per le attività codice Ateco e lo sgravio Tosap per le attività che lavorano pagando la tassa per l’occupazione del suolo pubblico.

“Inoltre – ha aggiunto il primo cittadino – cercheremo di apportare un sostegno integrativo alle misure nazionali per l’affitto e di creare, attraverso la collaborazione con gli istituti di credito per l’agevolazione dei tassi d’interesse, sostegno all’accesso al credito per le aziende”.

“Le entrate del bilancio 2020 – ha spiegato ancora Stefanelli – si prevedono minori rispetto a quelle dell’anno precedente (nessun incasso per la stagione turistica balneare 2020, su autovelox, dalla tassa di soggiorno), dunque sarà difficile reperire risorse ma potremmo attingere all’avanzo di gestione del 2019 e stiamo lavorando per approvarlo entro aprire 2020 per poter utilizzare liberamente tutto l’avanzo del rendiconto di gestione 2019 a sostegno delle nostre attività commerciali che sono state chiuse nel mese di marzo”.