Covid Sezze, muore un 85enne. Il sindaco chiude le scuole

Il Comune di Sezze è stato duramente colpito dal coronavirus in questi ultimi giorni. E’ di poche ore fa anche la notizia di un nuovo decesso per Covid-19. Lo ha comunicato l’amministrazione comunale: “L’uomo, di anni 85, era stato ricoverato al Goretti dopo che era stato riscontrato positivo. Il sindaco e l’intera amministrazione partecipano al dolore della famiglia”.

Vista la situazione definita dallo stesso Sergio Di Raimo “abbastanza preoccupante” è stata presa anche la decisione di chiudere tutte le scuole domani e dopodomani, 9 e 10 novembre.

Nelle ultime settimane infatti c’è stato un innalzamento importante dei casi positivi e negli ultimi 3 giorni sono stati comunicati 40 nuovi casi in più.

“Considerata la positività di alcune persone che lavorano nel mondo della scuola – ha spiegato il primo cittadino – o in servizi collegati. Vista la necessità di allentare la pressione e tensione degli ambienti scolastici, che oltre alle positività vedono diverse classi e insegnanti in quarantena. Considerato il movimento che la scuola genera. Considerata altresì la necessità di fare il punto della situazione complessiva insieme con gli altri sindaci della provincia e con i responsabili Asl del territorio (incontro previsto per lunedì 9 novembre).

Nonostante si abbia consapevolezza dell’importanza della scuola sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista sociale, si è ritenuto necessario ordinare la sospensione delle attività didattiche per il 9 e 10 novembre in attesa di fare ulteriori e più approfondite valutazioni e prendere le decisioni conseguenti”.