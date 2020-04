Covid, sito FareLazio bloccato. Simeone: “Annullare la procedura”

segnalazioni degli imprenditori che vorrebbero entrare nel sito FareLazio.it per chiedere il prestito a tasso 0 nell’ambito degli interventi agevolativi previsti dall’iniziativa ‘Pronto Cassa’, ma non riescono. Il portale è infatti Si susseguono leche vorrebbero entrare nel sitoper chiedere il prestito a tasso 0 nell’ambito degli interventi agevolativi previsti dall’iniziativa ‘Pronto Cassa’, ma non riescono. Il portale è infatti bloccato.

Sulla vicenda è intervenuto anche Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare. “Chiedo espressamente – ha detto – l’annullamento della procedura odierna e l’indizione di un nuovo ‘click day’. Si tratta di una misura di vitale importanza per il tessuto economico produttivo.

Non è possibile che un intervento fondamentale per la tutela di liberi professionisti e i titolari di piccole e medie imprese venga vanificato per un problema tecnico-burocratico, soprattutto in un momento caratterizzato dalla grave incertezza economica venutasi a creare per via dell’emergenza da Covid-19”.