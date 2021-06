Il nuovo bollettino diffuso dall’Asl di Latina indica due nuovi contagiati nelle 24 ore appena trascorse. Ambedue i soggetti risultano essere di Latina.

Dato senza dubbio incoraggiante, così come quello relativo ai decessi, che resta a zero anche quest’oggi e quello dei nuovi ricoveri, che per la prima volta dopo molto tempo risultano assenti. Nel frattempo, sono state somministrate altre 5243 dosi di vaccino nelle ultime 24 ore.

Le guarigioni ultime sono 87.