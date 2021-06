Latina, pubblicato il bando per la Rassegna Estiva 2021

È stato pubblicato il bando del Comune di Latina per l’acquisizione di proposte o progetti culturali da inserire nella programmazione della Rassegna Estiva 2021 in programma dal 15 luglio al 12 settembre presso i Giardini del Palazzo Comunale e il Campo Coni.

Le proposte dovranno riguardare le seguenti aree di attività: musica (classica, jazz, pop, bandistica, corali, indie, folk etc.); teatro (prosa, performance, teatro per ragazzi etc.); letteratura e convegni (rassegne di poesia, reading e presentazione di libri, incontri, storia e memoria, approfondimenti culturali).

Il termine ultimo per inviare i progetti è domenica 4 luglio 2021 (tutti i dettagli sono contenuti nell’Avviso pubblico consultabile al seguente link: http://bit.ly/avviso-pubblico-rassegnaestiva2021).

“Dopo la presentazione della stagione di prosa estiva, il bando pubblicato oggi è il secondo passo verso un’estate che ha l’intenzione di coniugare la convivialità alla ripartenza, seppure in modo prudente e responsabile – dichiara l’Assessore alla Cultura Silvio Di Francia- È un bando interamente dedicato alle associazioni, alle imprese culturali, ma anche a singoli artisti di Latina. Altri passi seguiranno e riguarderanno la marina e alcuni quartieri della città”.