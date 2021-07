Covid, un caso registrato nel comune di Formia nelle ultime 24 ore

Pubblicato il bollettino Covid del 06/07/2021 dall’Asl di Latina.

A referto solo un caso registrato nel comune di Formia e nessun decesso in provincia nelle ultime 24 ore.

Il numero di vaccinazioni somministrate nelle ultime 24 ore è di 2.657 dosi.

Non vengono registrati nuovi ricoveri, decessi e guarigioni.

LAZIO

Oggi su oltre 5mila tamponi nel lazio (-879) e oltre 4mila antigenici per un totale di oltre 9mila test, si registrano 83 nuovi casi positivi, 5 decessi (+3), 155 i ricoverati. I guariti sono 71, le terapie intensive sono 36 (-1). Tutti i parametri sono in calo, si continua a registrare trend positivo: zero decessi nelle province

La campagna vaccinale prosegue in coerenza con indicazioni nazionali. Oggi raggiungiamo 5,5 milioni di dosi somministrate, il 43% di popolazione over 12 ha completato il ciclo vaccinale.