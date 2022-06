Covid, una media di quasi 400 contagiati al giorno in provincia di Latina

Il Covid si stabilizza sotto i 400 contagiati di media ogni 24 ore in provincia di Latina. Anche il bollettino odierno riporta 377 positivi, che si concentrano per quasi un terzo (116) nel comune di Latina. Il secondo comune più colpito è Aprilia con 50 casi, ma in proporzione al numero di abitanti, il picco di registra a Cori (22) e Santi Cosma e Damiano (18). Il saldo è più che positivo tra ricoveri (1) e guarigioni (39). Quanti ai vaccini, delle ultime 112 somministrazioni 50 sono per la quarta dose. Prima 4, seconda dose 10, terza dose 48.

A seguire il dato dei contagiati comune per comune

116 Latina

50 Aprilia

33 Cisterna

25 Formia

22 Cori

18 Santi Cosma e Damiano, Terracina

11 Gaeta, Priverno

10 Sezze

8 Minturno, Sabaudia, Sermoneta

7 San Felice Circeo

6 Pontinia

4 Castelforte, Monte San Biagio

3 Fondi, Itri, Roccagorga, Sperlonga

2 Bassiano, Sonnino

1 Norma, Rocca Massima