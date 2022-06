Lavori notturni sulla Pontina, dal 20 giugno limitazioni tra Aprilia e Roma

Dalle 21 di lunedì 20 giugno iniziano nuovi lavori di pavimentazione della Statale 148 Pontina, che interesseranno la carreggiata in direzione Roma, in tratti saltuari, dal km 40 (Aprilia) al km 10,550 (Roma – Eur).

I lavori saranno eseguiti in orario notturno , dalle 21.00 alle 6.00 del giorno seguente, e a seconda dell’avanzamento del cantiere, saranno previste chiusure o restringimenti della statale al fine di tutelare la sicurezza sia dell’utenza, che per le maestranze coinvolte nelle lavorazioni.

La programmazione di questi interventi, necessari per implementare le condizioni di comfort e sicurezza per l’utenza in transito, è stata definita con l’obiettivo di ridurre i disagi possibili per i flussi di traffico caratteristici dell’esodo estivo, sia per l’utenza pendolare che vacanziera. I lavori verranno sospesi durante il fine settimana e nelle giornate di traffico intenso per agevolare la viabilità.

L’intervento, per l’importo di 5 milioni di euro, rientra nell’ambito del piano di potenziamento e riqualificazione presentato da Anas lo scorso 29 aprile 2021, ed ha l’obiettivo di innalzare ulteriormente i livelli di sicurezza dell’arteria interessata da elevati flussi di traffico, sia in entrata che in uscita dalla Capitale.

Anas per il biennio 2022-24 ha preventivato interventi per 89 milioni di euro che garantiranno la completa riqualificazione della Statale 148, comprendendo i lavori riguardanti il piano viabile, la segnaletica sia orizzontale che verticale, la sostituzione delle barriere di sicurezza, il ripristino degli impianti di illuminazione, le opere di bonifica dei rifiuti e la manutenzione delle opere d’arte.