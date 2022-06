Credito d’imposta e “Transizione 4.0”: un’opportunità per le imprese

di Ivan Simeone

direttore CLAAI Assimprese Lazio Sud

direttore@claai-assimprese.it

Lo scorso primo giugno, a Latina presso l’ Hotel Europa, si è svolto un importante incontro tra imprenditori e professionisti, convegno che ha suscitato molto interesse vista l’alta partecipazione registrata, organizzato dalla nostra Associazione d’Impresa, la “CLAAI Assimprese Lazio Sud”, per discutere ed approfondire diverse tematiche di servizio per le nostre attività. Una delle azioni è il credito d’imposta legato alla misura della “Transizione 4.0”, forse maggiormente conosciuta con la vecchia denominazione di “Industria 4.0”. L’argomento è strato trattato da “Professionisti & Consulenti Italia Srl”, una importante società di consulenza nazionale, dedita all’assistenza nell’ambito della finanza agevolata. Ma di cosa si tratta? Cerchiamo di andare a “vedere”, pur in grandi linee, per poi rinviare ad un eventuale approfondimento diretto.

Quando parliamo di “credito d’imposta” il concetto si lega alla ricerca e sviluppo, all’innovazione tecnologica come al Design e all’ideazione Estetica. Il credito d’imposta è un bonus fiscale a favore delle imprese, erogato come credito sulle imposte. Ogni azienda, riportiamo dl documento di “Professionisti & Consulenti”, può riportare in bilancio una serie di costi sostenuti ed ottenere uno sconto fiscale, che diventa una vera forma di finanziamento; è un credito fiscale utilizzabile per compensare il pagamento di tributi.” Diversi sono i soggetti che possono fruire del beneficio ma attenzione che devono essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro e con i versamenti contributivi. L’iter deve essere portato avanti in maniera puntuale e precisa e la CLAAI, con i propri consulenti, svolge un’azione di accompagnamento e di consulenza.

Da mettere in evidenza che i consulenti di CLAAI Assimprese svolgono questa azione di supporto e consulenza aziendale, senza chiedere alcun importo iniziale ma solamente a beneficio ottenuto.

Transizione 4.0 è Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali: “supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi”; Credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica: “stimolare gli investimenti in Ricerca e Sviluppo, Innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, Design e ideazione estetica” e Credito d’imposta formazione 4.0: “sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0”.

Maggiori informazioni si possono avere contattando la CLAAI Assimprese a: credito@claai-assimprese.it