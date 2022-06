Buffalos Latina, sport e amicizia nell’amichevole vinta a Morlupo

Si è svolto a Morlupo in provincia di Roma, presso il campo sportivo comunale GB De Mattia, l’incontro d’esibizione tra la locale squadra American Football Academy Lupi capitanata da Max Bertolani ed i Latina Buffalos di Coach Maggiacomo.

L’incontro , dalla durata di tre tempi, è stata l’occasione per la squadra pontina, nonostante i soli 9 atleti a disposizione, di poter perfezionare quanto visto negli ultimi allenamenti in previsione della stagione estiva, confrontandosi con l’esperienza e la maturità della squadra Romana, a pieno organico.

I Buffalos usciranno vittoriosi 34-24 , ma il risultato ha poco conto rispetto alla giornata di sport e di amicizia tra le due squadre, applaudite da una tribuna piena di Tifosi ed alla presenza del Sindaco di Morlupo Ettore Iacomussi e dell’Assessore Mariarita Marchetti.

Da segnalare l’esordio di Eleonora Rossetto, nuovo difensore che va ad unirsi al nostro Roster aumentando le quote rosa in squadra.

Queste le parole del neo eletto Direttore Sportivo, Alex D’Amico :

“Ci siamo presentati qui a Morlupo con un roster limitato , con soli tre difensori ufficiali ed Eleonora Rossetto, esordiente al suo primo incontro ufficiale dopo soli 5 allenamenti con la squadra. Anche in attacco non eravamo al completo, con il solo quintetto base, ma già rodato in quanto rappresentato dai nostri 5 Titolari delle ultime cinque uscite in coppa Italia.

E’ stato un evento interessante , poichè ha permesso all’Head Coach Maggiacomo supportato dagli Assistenti Dalla Senta Alessandro e Lorenzo, di sperimentare nuovi schemi e nuove posizioni.

La squadra si è comportata bene, rispettosa, unita, ha gestito correttamente il fisico viste le alte temperature ed ha gestito il gioco durante i due tempi regolamentari. Nel terzo tempo, inserito per poter dare qualche minuto in più di spettacolo ai Tifosi ed alle Autorità del Comune di Morlupo, c’e stato un leggero calo psico – fisico, ma non potevamo richiedere di più in quanto privi di sostituzioni.

Stiamo facendo bene, la squadra è cresciuta molto rispetto a Gennaio, ora ci aspetta un mese di fuoco in cui getteremo le basi per il futuro dei prossimi 2 anni almeno.

Invitiamo sempre la Città di Latina a venirci a trovare in campo, per conoscere da vicino l’unica squadra Pontina ,e per provare direttamente con noi questo bellissimo sport. Ringraziamo l’American Football Academy Lupi , Max Bertolani ed il suo staff, e tutta la città di Morlupo per l’accoglienza e gli applausi che ci hanno fornito durante tutto l’evento”.

Convocati :

Offense : Carpene, Alessandrini, D’Amico, Pilone, Dalla Senta A. (Coach)

Defense : Dalla Senta L. Sampaolo, Rossetto, Maggiacomo (Coach)