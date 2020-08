Crescono i contagi di coronavirus in provincia di Latina, record nel Lazio

Non è stato un caso isolato il numero alto di contagiati al coronavirus della giornata di ieri, 21 agosto. Anche oggi sono stati registrati 9 nuovi casi positivi, tutti trattati a domicilio. Si tratta di 6 persone di Latina, 1 di Formia e 2 di Santi Cosma e Damiano.

I casi rilevati sono contatti di casi già noti e rientri dall’estero e da fuori Regione: sono sei casi di rientro, tre con link da Sardegna, uno da Croazia, uno da Grecia e uno da Ucraina.

Il comune di Santi Cosma e Damiano contava ieri 11 contagiati, di cui una decina di giovanissimi che aveva partecipato a una festa la notte di Ferragosto alle terme. Oggi altre 2 persone hanno scoperto di aver contratto il virus.

Sale così a 695 il numero totale di casi dall’inizio della pandemia. La prevalenza, il

numero di persone risultate positive per 10.000 abitanti, raggiunge quota 12,08. Fermo a 540 il numero dei guariti. Le persone ancora positive sono 118, di cui 84 trattate in casa.

Intanto è record di contagi nel Lazio, mai così tanti dall’inizio della pandemia: sono 215. Di questi il 61% sono link di rientro.

“Mai così tanti, legati prevalentemente – ha spiegato l’assessore regionale alla sanità, Alessio D’Amato – ai casi con link dalla Sardegna 45% (97 casi). Sono in prevalenza giovani e asintomatici. In questa fase il tema non sono né le ospedalizzazioni, né le terapie intensive che sono assolutamente sotto controllo e non danno alcuna preoccupazione, ma bloccare tempestivamente le catene di trasmissione rintracciando gli asintomatici ed evitare che venga diffuso il virus in ambito familiare”.