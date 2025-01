Crisi Recoma, lavoratori in sciopero da oggi

Crisi Recoma, arriva lo sciopero dei lavoratori. Ad annunciarlo con una nota è stata Confail artigianato attraverso le parole del segretario generale Chiarato:

“A partire da oggi la Confail Metalmeccanici di Latina ha proclamato lo sciopero generale dei lavoratori della Recoma di Sermoneta Scalo.

Lo sciopero, che sta avendo l’adesione massiccia dei dipendenti, si è reso necessario per perseguire gli obiettivi di tutela e di garanzia di tutte le maestranze in forza all’azienda e continuerà ad oltranza fino alla piena corresponsione degli stipendi dovuti al personale dipendente.

Il primo obiettivo è quello di ottenere tutte le spettanze economiche pregresse non assolte e già maturate dai lavoratori e lavoratrici , compresi i dovuti chiarimenti, tempestiche al ripristino del fondo di pensione complementare di welfare ecc.

Il secondo obiettivo è quello di ottenere la piena visione di un piano industriale valido, strutturato e di ampio respiro che garantisca il mantenimento dei posto di lavoro e lo sviluppo dei volumi di fatturato nel prossimo futuro.

Il terzo obiettivo è quello di valutare la necessità di un piano concordatario con tutti i creditori, oltre a quello , non secondario ,di mantenere alta l’attenzione sul destino di questi lavoratori e lavoratrici, padri e madri di famiglia che hanno pieno diritto alla loro dignità ed al loro futuro.

Contemporaneamente si è svolto un incontro tra Regione Lazio, Confail metalmeccanici e vertici aziendali della Recoma.

In tale sede , non avendo Confail accettato l’accordo proposto dall ‘azienda di 27 licenziamenti e ritenendo quanto accade grave crisi Aziendale, la Regione Lazio ha garantito la cassa integrazione guadagni straordinaria a rotazione per 60 dipendenti, 20 impiegati e 40 operai, che sarà attiva già da lunedì prossimo, evitando così i licenziamenti.

Al raggiungimento di questo risultato va dato riconoscimento e ringraziamento anche al Prefetto di Latina Dott.sa Vittoria Ciaramella ed al Sindaco di Sermoneta Dott.sa Giuseppina Giovannoli, per la loro sensibilità ed ampia disponibilità mostrata nell’interesse di tutte la parti in causa”.