CSC e Totti Soccer Academy: nuova collaborazione per la crescita dei giovani calciatori di Latina

La Totti Soccer Academy e Città Sport Cultura (CSC) hanno stretto un accordo esclusivo per la provincia di Latina, segnando l’inizio di una collaborazione che mira a fornire nuove opportunità sportive ai giovani del territorio. Stefano Pedrizzi, Segretario Generale di CSC, ha dichiarato:

“È la condivisione degli stessi valori che mi ha spinto a scegliere l’accademia e la scuola calcio di un campione come Francesco Totti. Aggregazione, socialità e voglia di stare insieme con l’obiettivo di distinguersi per i contenuti tecnici e morali, per le esperienze proposte ai giovani calciatori della provincia e alle loro famiglie.”

Pedrizzi ha spiegato che l’iniziativa integra calcio a 5 e perfezionamento tecnico, creando un percorso completo per la crescita dei giovani calciatori, arricchito dall’esperienza della Totti Soccer Academy e dalla professionalità di figure locali come Roberto Martin, Juan Distefano, Fabio Sorrentino e Giovanni Farina.

Anche Salvatore Bianchi, titolare del Premier Sporting Club, si è espresso sull’iniziativa:

“Abbiamo deciso di investire su una struttura che possa permettere a tutti di praticare lo sport preferito, condividere le proprie passioni ed avere cura del proprio benessere. Un impegno grazie al quale, creiamo posti di lavoro, divulghiamo la cultura dello sport con il coinvolgimento di eccellenze e professionalità nazionali ed internazionali ed aiutiamo a crescere l’economia della nostra città.”

Il Premier Sporting Club di Latina ospiterà corsi di calcio a 5 e sessioni di perfezionamento tecnico, camp estivi e progetti inclusivi, rivolti a ragazzi e ragazze tra i 6 e i 18 anni. La struttura comprende impianti moderni, come campi da padel e aree fitness, per offrire un’esperienza sportiva completa. Le iscrizioni sono aperte e si spera che, grazie a questa nuova opportunità, qualche giovane pontino possa emergere e seguire le orme di un campione come Francesco Totti.