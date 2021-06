CSC Latina vince 3-0 contro il TC Pro Roma

E sono tre! Ancora una netta vittoria per il CSC Padel Latina che si è imposto con un perentorio 3-0 sul campo del TC Pro Roma in una trasferta considerata molto insidiosa dai latinensi, in quanto la TC Pro Roma veniva da due vittorie schiacciante. Questa mattina, invece, il campo dei capitolini ha detto che il CSC Latina è squadra di alto rango, che ha confermato tutte le sue ambizioni di altissima classifica. Un esame superato, con attenzione e concentrazione, cedendo solo un set ai temibili romani e che lancia il CSC Latina a punteggio pieno dopo tre partite di campionato giocate. Oggi, nella prima partita il due Tosti Croce/Vitali, si è imposto con un doppio 6-4, mentre l’altra coppia maschile pontina Donzi/Checca ha dovuto faticare per avere ragione degli avversari, con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-2. Nel femminile, Alessia Quaglia ed Eleonora Baratta hanno giocato una gara senza storia, liquidando le avversarie con un doppio 6-0.

Grande soddisfazione è stata espressa da tutto il team e dalla dirigenza della CSC Latina: “Il nostro lavoro e l’impegno dei ragazzi stanno dando importanti frutti – afferma Stefano Pedrizzi – Sottolineo, in particolare, in ambito femminile la prestazione della nuova coppia Eleonora Baratta / Alessia Quaglia, con Serena Radicioli indisponibile, che ha confermato che il team delle donne è completo e competitivo sempre. Anche il team maschile si conferma di assoluto livello tecnico, abbiamo provato una nuova coppia Simone Donzi / Christian Checca che ci ha dato grande soddisfazione, potendo mixare la tecnica di Donzi e la grande esperienza di Checca. La CSC ha fatto una ampia e minuziosa selezione di atleti per allestire una squadra molto competitiva per affrontare il campionato e i talenti a cui abbiamo dato fiducia si stanno dimostrando all’altezza”

L’ultima giornata del girone di andata sarà in casa presso il tempio della CSC Padel Latina, il circolo GR Padel, in programma sabato 26 giugno alle ore 11 contro la LUISS SSD Roma. L’incontro sarà trasmesso come di consueto in diretta streaming su www.stephub.com.