Latina – Nocerina, al Francioni arrivano i “molossi”

LATINA – Sedicesima di andata per il calendario, tredicesima effettiva dei nerazzurri nel campionato più surreale che la storia del calcio abbia mai avuto.

Latina – Nocerina, lontana dai fasti degli scontri al vertice e play off per la promozione in Serie B, riserva altrettanto interesse e agonismo tra due piazze vogliose di rilanciarsi nel professionismo.

Tradizionalmente tra pontini è molossi c’è stata sempre accesa rivalità, che anche domani condirà la partita in cui se gli avversari proveranno ad accorciare le distanze dalla testa, il Latina dovrà consolidare questo primato maturato in considerazione della lunga sosta del Monterosi, alla sua sesta gara da recuperare per Covid.

Rigenerata dai tre punti di mercoledì presi sul gibboso campo di Santadi con il Carboni, la squadra di Scudieri cerca la decima vittoria di campionato.

Torna a disposizione Orlando, che ha scontato il turno di squalifica, mentre sono out Di Renzo alla sua seconda e ultima giornata di stop e Teraschi, che dovrà seguire altre due partite ancora dalla tribuna.

E’ stato infatti respinto il reclamo contro le tre giornate di squalifica inflitte all’esterno per il rosso diretto sul campo della Vis Artena. La rosa a disposizione consente comunque un undici di qualità per ovviare alle assenze.

E’ stata nel frattempo ulteriormente rinviata Muravera – Latina, in programma mercoledì prossimo. Se parlerà forse il 3 marzo, mentre entro questo mese, forse il 17, si potrebbe giocare Latina – Arzachena. Nemmeno ad ipotizzare invece date per Latina – Monterosi, rinviata domenica scorsa.