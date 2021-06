Priverno: il Comune aderisce al progetto “Ulisse in app®”, la guida turistica ufficiale della Riviera

Il Comune di Priverno aderisce al progetto “Ulisse in app®” la guida Turistica Ufficiale della Riviera, che offre gratuitamente ai cittadini e ai turisti che visitano e soggiornano nella Riviera di scovarla e raggiungerla comodamente e con facilità.

Nell’ottica della valorizzazione e promozione della città, domani 21 giugno verranno installate tre targhe interattive con QR code e contenuti multimediali nei tre siti del Castello di San Martino, Borgo di Fossanova, e Centro storico – Cattedrale di Santa Maria, il tutto proposto in 3 versioni: italiano, inglese e russo.

“Continua l’impegno di questa Amministrazione nel voler vedere volare alta la nostra splendida città. Essere presenti in Ulisse in app® ci garantisce visibilità su un canale importante quale il digitale ma soprattutto lo fa in un contenitore di bellezze come quello della nostra Riviera. La città di Priverno presente in Ulisse in app, permetterà ai tanti turisti di passeggiare tra il mare e la collina individuandoci quale punto privilegiato per una visita tra arte, cultura ed enogastronomia” commenta il sindaco Anna Maria Bilancia.

Ulisse in app®

Ulisse in app® guida, informa e sensibilizza i visitatori sulle tematiche naturalistiche e storico-culturali della Riviera, raccontate anche da audioguide complete e dettagliate. Un servizio gratuito e indispensabile, disponibile per Android e iOS per vivere appieno e in modo inedito il comprensorio.

Ulisse in app® offre inoltre uno spazio di visibilità alle attività ricettive e di ristorazione locali che volessero aumentare il proprio bacino di utenza ad alto potenziale.

– Come si scarica l’app?

Basta entrare nello store incluso nel dispositivo (Play Store su Android e App Store su iPhone), individuare Ulisse in app e avviarne il download mediante l’apposito pulsante.