Csc Student Marathon, premiazione in prefettura per le scuole vincitrici

Le premiazioni ufficiali di questa prima edizione, si terranno alle ore 10.30 presso Sala Cambellotti della Prefettura di Latina. A ricevere il premio, l’Istituto Madre Giulia Salzano, il Liceo Artistico, l’Università La Sapienza, l’Istituto Frezzotti Corradini ed il Liceo Scientifico G.B.Grassi. Previsto inoltre, un premio di partecipazione che andrà alla scuola Fair Play di Luca Zavatti modello unico ed inclusivo di avviamento alla disciplina del calcio.

Alle scuole saranno consegnati premi per migliaia di euro in materiale didattico, tecnico sportivo e per l’igiene degli ambienti, ma anche per noleggio pullman e attività didattiche.

All’evento saranno presenti il Sen. Riccardo Pedrizzi, il Prefetto di Latina Maurizio Falco, il Questore di Latina Michele Spina, il Sindaco di Latina Damiano Coletta ed i rappresentanti della Provincia e della Regione Lazio. Presenzieranno inoltre i comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e rappresentanti del CONI, oltre che tutte le società partner della manifestazione. Coordinatori dell’evento, i Segretari Generali di Città Sport Cultura ed OPES Nazionale, Stefano Pedrizzi e Davide Fioriello.