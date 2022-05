Terracina, controlli e sanzioni nel cuore della movida

Controlli e sanzioni a Terracina lo scorso fine settimana, in coincidenza di una prevedibile e significativa presenza di turisti che frequentano i luoghi della movida. In particolare i poliziotti del Commissariato di Terracina, che hanno ispezionato alcuni locali del lungomare.

Al titolare di un esercizio pubblico sono state contestate ben 7 violazioni amministrative, per un corrispettivo di alcune migliaia di euro di sanzioni, in quanto l’attività è risultata priva di alcoltest, non esponeva i cartelli indicanti il divieto di fumo ed è risultata parziale la documentazione autorizzatoria. Nel corso delle attività sono stati inoltre identificate 47 persone e controllati 19 veicoli.

Per l’intera stagione estiva analoghi controlli amministrativi saranno replicati nei prossimi giorni, a Latina e in provincia.