Cultura e arte sociale per l’integrazione, l’incontro a Formia

Si è tenuto presso la Sala Sicurezza l’incontro sull’Anno Accademico della Cultura e dell’Arte Sociale promosso dall’associazione La Normalità e patrocinato dal Comune di Formia, che ha avuto lo scopo di unire cultura ed arte sociale quali veicoli di iniziative di integrazione a tutti i livelli e di formare un comitato di programma socio-culturale.

All’evento erano presenti il vicesindaco e assessore al Turismo Giovanni Valerio, il presidente dell’associazione La Normalità Mario Bianchini, la madrina Amalia Pompei, psicoterapeuta-psicologa, il presidente onorario del comitato Sandro Gionti e Vito Speziale, componente dell’associazione. Una occasione importante e speciale che ha vissuto momenti di emozione con le premiazioni e i riconoscimenti alle varie associazioni del territorio che si distinguono nel campo del sociale e della solidarietà. All’interno della conferenza ci sono state tre donazioni al Comune: un’opera del pittore Tommaso Ciufo, una fotografia della città a cura di Aurora Trano e di alcuni cd di canti popolari delle tradizioni della Terra di Lavoro da parte dell’artista Lello Traisci, compositore, scrittore e collaboratore di personaggi del mondo musicale napoletano.

Durante la conferenza, che ha registrato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime della guerra tra Russia e Ucraina, sono stati toccati diversi temi dal vice sindaco Giovanni Valerio, che ha sottolineato “l’impegno quotidiano dell’associazione da sempre vicina al mondo dei più fragili e dei bisognosi e che insieme ad altre realtà territoriali si prodiga nella promozione di attività ed eventi legati al mondo del sociale”.

“Un’iniziativa lodevole e unica in città – ha aggiunto il sindaco Gianluca Taddeo – per la valorizzazione dell’arte sociale e di tutte quelle opere che vengono realizzate. Riteniamo che questa sinergia possa portare dei benefici concreti nel nostro comprensorio, non soltanto in vista della stagione estiva ma per l’intero anno”.

Il presidente dell’associazione La Normalità Mario Bianchini ha ribadito l’importanza dell’evento che “riunisce le associazioni del territorio per creare un clima di collaborazione e di condivisione con l’amministrazione comunale per lo sviluppo di varie iniziative”. Ed ha aggiunto che “si è trattato di una giornata proficua, con l’auspicio che si realizzi una rete di collegamento atto a promuovere manifestazioni di diverso interesse in una città come Formia che vanta un patrimonio inesauribile”.

La madrina della giornata, la psicologa-psicoterapeuta Amalia Pompei ha riconosciuto l’aspetto simbolico dell’arte sociale “e grazie alle associazioni l’intento è di poter arrivare ad altre realtà più sensibili dando visibilità, vita e parola a chi non riesce ad esprimersi in modo più aperto”. L’artista Lello Traisci, che si è esibito con la sua chitarra sia in Sala Sicurezza che alla Corte Comunale, ha evidenziato che “l’arte popolare è la mamma di tutte le musiche. Un genere da valorizzare con l’intento di far rivivere i tempi del passato, quando c’erano più alti valori umani”.

La giornata si è poi chiusa alla Corte Comunale dove gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Pollione” di Formia accompagnati dai loro docenti sono stati premiati dall’associazione Fare Verde, nell’ambito della Giornata della Terra.