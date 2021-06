Lega, Pasquale Capriglione nominato responsabile provinciale del partito

Pasquale Capriglione, capogruppo comunale della Lega a Sabaudia, è stato nominato responsabile provinciale dell’organizzazione del partito. La sua prima sfida sarà la manifestazione nazionale del 19 giugno a Roma con Matteo Salvini.

A darne notizia in un comunicato è il senatore Gianfranco Rufa, commissario provinciale del Carroccio, in visita domenica scorsa a Sabaudia con il sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli, in occasione della tappa di Coppa del mondo di canottaggio.

”Il consigliere Capriglione ha dato ampia prova – argomenta Rufa – delle proprie qualità umane, politiche e amministrative in questi anni, sacrificandosi in prima persona per la Lega e svolgendo un ruolo di primo piano alle scorse Europee nella provincia di Latina. Questo è il dna giusto per rappresentare il primo partito d’Italia ed essere da esempio alle nuove generazioni, pertanto merita indiscutibilmente di guidare la macchina organizzativa politica di una struttura autorevole e forte come quella pontina che vanta un sottosegretario, due deputati, un consigliere regionale e un eurodeputato -sottolinea il senatore – Stiamo lavorando con i 33 coordinamenti comunali per mobilitarci con una pattuglia importante di militanti alla manifestazione ‘Prima l’Italia! Bella, libera e giusta. Si riparte’, del 19 giugno in piazza Bocca della verità nella Capitale. Lo sguardo – spiega Capriglione – è rivolto alle imminenti amministrative con cui sarà possibile mettere in campo il governo del buonsenso in tanti comuni importanti della provincia di Latina, su cui intendiamo essere protagonisti sia nei piccoli nei medi e nei grandi centri. Tutti sono vitali per la Lega insieme alle peculiarità locali”.