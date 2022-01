Dialisi da Formia a Ponza, da luglio nessun anticipo per spese di trasferta

I dializzati dell’Isola di Ponza sono assistiti dal personale sanitario del centro dialisi di Formia. Un servizio essenziale per le condizioni dei pazienti, ma messo a rischio dalle difficoltà in cui lo stesso personale svolge questo tipo lavoro.

La UIL FPL segnala come i sanitari del Centro Dialisi di Formia anticipano le spese del traghetto e del vitto per raggiungere il Centro ad Assistenza Limitata Dialisi di Ponza. Un servizio diviso tra i due centri, in condizioni di sotto organico da una parte e dall’altra e a quanto pare venendo rimborsati delle spese sostenuto in “eccessivo ritardo” come riporta la firma della sigla sindacale, che aggiunge come: “Allo stato attuale e per quanto evidenziato, i dipendenti non possono più permettersi qualsiasi anticipazione di denaro per svolgere i compiti d’istituto, anche se urgenti e indifferibili”.

Da qui la richiesta di un incontro urgentissimo con la direzione della ASL: “Per concordare una diversa organizzazione del lavoro, con una idonea remunerazione del lavoro svolto, in analogia al parametro e strumento utilizzato per il personale impegnato per la continuità assistenziale presso tutte le altre attività aziendali (isola di Ventotene,

Drive-In, Vaccinazioni ecc.). Pertanto con la presente si preannuncia che dal 1° luglio 2022 i dipendenti interessati saranno nell’impossibilità di poter anticipare le spese di viaggio e di vitto”.