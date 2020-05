Maltempo in arrivo nel Lazio e così pure in provincia di Latina. La protezione civile ha diramato l’allerta meteo per la tarda mattinata di domani e per le successive 9-12 ore.

Sono previste precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o tempora, specialmente sulle zone interne e appenniniche del Lazio, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.