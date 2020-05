Gaeta, spiagge a misura di bambino: conquistata la Bandiera Verde

“Bandiera Verde” anche quest’anno per Gaeta. Il riconoscimento si aggiunge alla “Bandiera Blu 2020” ottenuta per il settimo anno consecutivo. Il prestigioso attestato viene conferito alla città di Gaeta da un comitato tecnico-scientifico di pediatri presieduto dal professore Italo Farnetani. La cerimonia di consegna si svolgerà il 27 giugno ad Alba Adriatica in provincia di Teramo.

“Il litorale gaetano – ha commentato soddisfatto il sindaco Cosmo Mitrano – anche quest’anno viene premiato per le sue spiagge a misura di bambino, per la qualità delle sue acque limpide e basse vicino la riva. La Bandiera Verde rappresenta un altro importante tassello alla nostra offerta turistica e ci permette di affermare che la nostra città è una meta turistica sempre più a dimensione di bambino e famiglie. Un attestato – ha continuato il primo cittadino – che, soprattutto in questa fase delicata di ripartenza, ci sprona ad affrontare la stagione turistico-balneare con maggiore impegno.

Siamo nella fase della ripartenza e dobbiamo, con consapevolezza, mantenere sempre alta la soglia dell’attenzione anche quando siamo in riva al mare, luogo che è da sempre sinonimo di gioco e di divertimento. E’ quindi importante avere arenili puliti quotidianamente, spazi idonei ed attrezzati per consentire ai bambini di giocare liberamente e ai genitori di trascorrere le vacanze in tutta tranquillità. Questo da noi è possibile – ha concluso – e non a caso sempre più famiglie scelgono Gaeta quale meta per trascorrere le loro vacanze”.