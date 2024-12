Discarica abusiva a Spigno Saturnia: rifiuti da rimuovere entro 60 giorni

Una discarica abusiva di rifiuti edili è stata scoperta dai Carabinieri Forestali in un terreno di via Margoni. Durante un controllo del territorio, i militari hanno rinvenuto scarti di demolizioni e materiali da costruzione abbandonati, tra cui rifiuti speciali non pericolosi, che dovevano essere smaltiti secondo le normative vigenti. L’area era stata trasformata in una vera e propria discarica abusiva.

Dopo la segnalazione dei Forestali, il Comune di Spigno Saturnia ha preso provvedimenti immediati. Il sindaco Marco Vento ha emesso un’ordinanza, ordinando al proprietario del terreno di rimuovere i rifiuti entro 60 giorni e di affidarsi a una ditta autorizzata per il corretto smaltimento. L’ordinanza mira a ripristinare lo stato dei luoghi, garantendo la sicurezza sanitaria e ambientale dell’area.

In caso di inottemperanza, il Comune procederà direttamente alla bonifica, con i relativi costi addebitati al proprietario. Il sindaco ha sottolineato come sia fondamentale sensibilizzare i cittadini sul corretto smaltimento dei rifiuti per prevenire episodi simili.