Discarica Montello, ecco la proposta di Marchiella per chiuderla per sempre

Andrea Marchiella, capogruppo di Fratelli d’Italia, intervenuto oggi in commissione Ambiente ha formulato una proposta per chiudere definitivamente la discarica di Borgo Montello. Proposta condivisa da altri gruppi di minoranza.

“Sono di Borgo Montello e ho vissuto in prima persona questa gravosa servitù imposta ai residenti – dichiara il consigliere a margine della seduta -. Una situazione prossima a celebrare le nozze d’oro, visto che fra tre anni la discarica potrà festeggiare i 50 anni di ingombrante presenza sul territorio. In quest’ultimo periodo si sono moltiplicati i pareri negativi sulla riapertura del sito e anche il Consiglio comunale di Latina ha fatto la sua parte dando mandato al sindaco Coletta di chiedere la chiusura in Regione. Temo però che certe problematiche rischino di non essere colte nella loro giusta importanza in un contesto lontano come quello della Pisana”.

“Per questo motivo – spiega il capogruppo di Fratelli d’Italia – ho invitato tutti i presenti alla seduta odierna, insieme all’assessore competente, a partecipare alla prossima seduta della commissione regionale Ambiente: dai nostri commissari dovrà partire un atto di indirizzo politico chiaro e unitario che non potrà non essere recepito a Roma. Da lì la stessa commissione voterà un altro indirizzo portandolo direttamente in Consiglio regionale. A quel punto sarà quasi naturale avallare due atti praticamente identici e condivisi e a quel punto non potranno più esserci rinvii o mezze misure: la discarica chiuderà, una volta per tutte!”.

