Su iniziativa della FIPAV Lazio, alcuni docenti Volley scuola e il Gruppo ACEA hanno indetto i seguenti concorsi “Raccontaci Volley Scuola”, “Click&Volley”, “Comics On the Net” e “Slogan sull’uso consapevole dell’Acqua” per combattere il Covid-19. Questa iniziativa sarà utilizzata per stabilire un filo diretto con i ragazzi, costretti come tutti a rimanere a casa.

Ognuno dei concorsi terrà conto anche dell’argomento portante del 2020, vale a dire quello dell’alimentazione. La Fao e il Ministero degli Esteri hanno deciso di mettersi a disposizione dei ragazzi per sviluppare i lavori sul tema dello spreco alimentare, della biodiversità e dell’economia circolare, argomenti per i quali gli interessati hanno già ricevuto l’indicazione di vari canali per documentarsi. L’Acea a sua volta ha fornito materiale didattico sull’acqua.

“Devo ringraziare soprattutto i docenti per questa iniziativa perché dimostra quanto Volley Scuola – Trofeo Acea sia diventato un patrimonio delle scuole del territorio – ha dichiarato il presidente della Fipav Lazio Andrea Burlandi– Se in campo siamo ancora fermi, pur avendo giocato numerose partite dopo la conferenza stampa dell’11 febbraio, non si ferma la fantasia. E’ un bel segnale di vitalità e un simbolo di appartenenza”