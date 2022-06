A distanza di cinque anni la Pallavolo Futura Terracina ‘92 ritorna in Serie B2 e lo fa nella maniera più incredibile, vincendo al cardiopalma 3 a 1 la finale play off contro la Virtus Latina, che si è disputata al Pala Fonte di Roma.

Due ore e 22 minuti di gioco di rara intensità e continui capovolgimenti di fronte che alla fine hanno premiato le futurine di Mario Milazzo che sono apparse più lucide nel momento topico del match. Onore e me-rito alla Virtus Latina che ha giocato una grande partita ma non è bastato. La fotografia della partita è tutta nel primo set. Michela Sciscione guida le ragazze di Luca Schivo fino ad ottenere il primo set ball sul 24 a 21. Le terracinesi però non si arrendono e rimontano con grande pazienza. Dopo quaranta minuti di gioco la Virtus si aggiudica il parziale 30 a 28 alla sesta occasione contro le due terracinesi. Mario Milazzo a metà secondo set getta nella mischia Lisa Battaglini. 24-22 per le terracinesi ma la Virtus rimonta e si va ancora ai vantaggi. Questa volta le occasioni sono tutte di Trocciola e compagne che chiudono al sesto set ball. 29-27. Le due squadre se le danno si santa ragione. C’è agonismo ma anche tanto rispetto. Tiraterra graf-fia e la Paoletti è incisiva. Mara Mancini è efficace al servizio. Dall’altra parte c’è equilibrio. Se c’è il calo di una giocatrice, sale di tono la compagna. Questo è un vantaggio per la palleggiatrice Giulia Bagnara. Minutilli e Furlanetto diventano ag-gressive al centro e i due liberi Giulia Sciscione e Tullia Di Biase aumentano la loro positività. L’unico neo so-no gli errori al servizio da una parte e dall’altra. Drogehi, Battaglini e la stessa Trocciola compensano errori e grandi giocate. 26-24 nel terzo set nel cui finale si fa male il libero della Virtus, Mastruzzi che però rientra in campo. L’inizio del quarto set è dirompente per la Futura. 6 a 0, poi 10 a 2 e 15 a 8. La Virtus ha il merito di crederci, le terracinesi il demerito di allentare la presa. 17 pari. Trocciola e Droghei tornano incisive al servizio. Allungo fino al 24-18. Battaglini chiude sul 25-18. Un’autentica festa per il numeroso pubblico terraciense giunto a Roma con il pulman e con diverse automobili. Tante ragazze del settore giovanile e del minivolley a fare festa. Emozioni, abbracci e qualche lacrima, come quella di Mario Milazzo che ha voluto dedicare la vitto-ria all’ex Presidente Libero Iannelli e a Stefano Parisella, storici dirigenti scomparsi due anni fa.