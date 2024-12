Donna investita in Q4, si costituisce il pirata della strada

Ha poco più di 20 anni e si è costituito nella serata di ieri al comando della Polizia Locale di Latina, il pirata della strada che giovedì mattina era fuggito dopo aver investito con la sua auto una donna di 53 anni mentre passeggiava con i suoi cani nel quartiere Q4.

Accompagnato dal suo avvocato, il giovane si è presentato ieri sera presso il Comando di Piazzale dei Mercanti, consegnando la sua Mercedes Classe a grigia e fornendo alcune dichiarazioni su quanto successo l’altra mattina. Il 20enne, originario del capoluogo, ha spiegato di aver sentito un rumore ma di non essersi accorto dell’impatto, e per questo avrebbe rallentato prima di ripartire. Una ricostruzione che non ha convinto però gli agenti della Polizia Locale, anche perché le lesioni riportate dalla donna derivano da un impatto violentissimo che difficilmente poteva sfuggire a qualcuno. Il giovane è stato denunciato per lesioni e omissione di soccorso.