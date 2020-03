Fondi, contrordine: spesa a domicilio per tutti i cittadini. L’ordinanza

A Fondi, isolata dopo l’alto numero di contagi da Coronavirus (ad oggi sono 53), tutti i cittadini potranno usufruire della spesa a domicilio. E’ un modo per evitare di uscire di casa e anche file e assembramenti ai supermercati e così il vice sindaco, Beniamino Maschietto, ha emanato un’ordinanza ad hoc.

Potranno utilizzare i servizi di consegna a domicilio anche tutti i cittadini che intendano avvalersene, a prescindere dal loro eventuale regime di isolamento domiciliare fiduciario, a condizione che sia assicurata obbligatoriamente l’assenza di ogni forma di contatto sociale tra il richiedente il servizio e il consegnatario del bene di primaria necessità, entrambi obbligati all’utilizzo della mascherina e dei guanti monouso.

Tutti gli esercizi di vendita di generi alimentari e farmaci ai quali viene richiesto il servizio di consegna a domicilio sono obbligati a registrare i nominativi dei richiedenti il servizio e a limitare lo stesso ad un massimo di 3 volte a settimana per ogni singolo richiedente.

Si specifica inoltre che la suddetta ordinanza prevede l’obbligo per tutta la cittadinanza di procedere ai necessari approvvigionamenti alimentari facendo uscire un solo componente del nucleo familiare e, ove possibile, limitando le uscite a 2 giorni a settimana e recarsi nei punti vendita più vicini alle proprie abitazioni.

“L’ordinanza della Regione Lazio del 19 marzo scorso – specifica il Vice Sindaco Maschietto – consentiva il servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari soltanto per le persone in isolamento domiciliare fiduciario. L’amministrazione comunale ha preso atto della necessità di molti cittadini anziani o con precarie condizioni di salute che non risultano in regime di isolamento domiciliare fiduciario ma per i quali è opportuno evitare il più possibile ogni forma di contatto esterno e quindi i loro spostamenti ai fini dell’approvvigionamento di generi alimentari e medicinali, e pertanto abbiamo ritenuto di dover adottare un provvedimento che favorisca la permanenza dei cittadini nelle proprie abitazioni limitando gli spostamenti al minimo indispensabile e per motivi strettamente necessari”.