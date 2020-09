Droga da Aprilia a Fondi e Itri, due arresti e due denunce

Scoperti 110 grammi di hashish e 10 grammi di marijuana, ma anche 13 dosi di cocaina (5 grammi totali) circa 8 grammi di eroina. Due arresti e due denunce è il bilancio dei controlli dei carabinieri delle ultime ore.

Arrestato per l’hashish e la marijuana un 36enne di Aprilia perché sorpreso con la droga addosso; poi altra sostanza è stata trovata in casa durante una perquisizione.

Denunciato un 24enne, invece, a Fondi trovato con la cocaina e con 990 euro in contanti. Lo stupefacente e il denaro sono stati sottoposti a sequestro.

A Itri un arresto e una denuncia. Un 43enne è finito in manette per aver ceduto 1,10 grammi di eroina ad un 30enne (segnalato all’autorità amministrativa per consumo personale di sostanza stupefacente) e per esserne stato trovato in possesso di altri 7,1 grammi e una somma di 1.400 euro in contanti. Nel corso della perquisizione domiciliare l’arrestato era stato trovato in compagnia di un 41enne, denunciato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale perché avrebbe tentato di bloccare l’accesso ai militari opponendo resistenza. Anche quest’ultimo è stato trovato in possesso di eroina (0,5 grammi) e segnalato quindi all’autorità amministrativa.