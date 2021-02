Ecocity Futsal: domani il recupero con l’AP Calcio

Settimana agonistica, quella appena conclusa, con tre gare disputate.

Non bene la gara di sabato, dove la squadra di Angeletti si è vista superare dalla Junior Domitia per 6-5. Raggiunti i 6 punti in tre gare per l’Ecocity.

Uno stop contro uno Junior Domitia, che parte bene in fase realizzativa e riesce a spuntarla. Dopo pochi minuti i padroni di casa passano in vantaggio e raddoppiano subito con un 2-0, l’attacco cisternese non si sblocca e lo Junior Domitia ne approfitta per allungare. Manca poco al termine del primo parziale e sono 4 le reti di vantaggio per i campani. Bassani accorcia prima del fischio che determina il primo parziale.

La squadra di Cisterna torna in campo con un altro piglio e prova la rimonta.

Accade tutto nella parte finale, con Bassani che segna la seconda rete, portando il risultato sul 4-2, Menini riapre le speranze (4-3), ma i Campani si portano a 5. Arriva il primo gol stagionale con la maglia Ecocity per Sardella, ma un errore difensivo dei cisternesi, vanifica le speranze di recupero (6-4). Ancora Menini prova a riaprire la partita, che termina, invece sul punteggio di 6-5.

La forte partenza dei campani che sono poi riusciti a resistere al ritorno dell’Ecocity ha determinato il finale di partita.

Ecocity Futsal riparte dal terzo posto con i suoi 36 punti, e domani sarà di nuovo battaglia, con il recupero della sesta giornata in casa dell’AP Calcio. Gara prevista per le ore 19:00.