Mouaha convocato dal Camerun, Cento – Benacquista Latina posticipata al 3 aprile

LATINA – Tra rinvii per convocazioni nelle Nazionali o per Covid, prosegue a strappi il campionato di Serie A2 della Benacquista Assicurazioni Latina Basket.

Rinviata al 3 aprile Cento – Latina, recupero della seconda giornata, programmato inizialmente per mercoledì 17 febbraio.

Il motivo è la convocazione ricevuta dal play/guardia nerazzurro Aristide Mouaha per prendere parte all’evento della Nazionale camerunense “Afrobasket Qualifiers – Fiba”, in programma in Camerun da oggi al 21 febbraio 2021.

Tramec Cento – Benacquista Assicurazioni Latina sarà quindi recuperata alle ore 20 di sabato 3 aprile 2021 alla Milwaukee Dinelli Arena.

A causa di questa e altre variazioni di date, e turni di riposo, la Benacquista tornerà in campo, per una gara di campionato sempre più bislacco, domenica 7 marzo al Palabianchini nel derby contro Rieti.