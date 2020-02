Economia, nuovo crocevia con la trasformazione digitale

Il 2020 è l’anno della rivoluzione digitale, con il debutto del 5G, il sistema che permette di comunicare ad altissima velocità. Una rivoluzione che non serve solo per la navigazione veloce sul web, ma che consentirà a tutti di essere sempre collegati, tramite qualsiasi dispositivo.

Un mondo eternamente connesso con ripercussioni anche su altri settori dell’economia.

5G e sostenibilità ambientale

Non solo, secondo uno studio realizzato da Stl Partners, in collaborazione con Huawei, le nuove tecnologie 5G porteranno, da qui a dieci anni, un incremento del Pil mondiale pari a 1,4 trilioni di dollari. A dichiararlo è Luigi De Vecchis, presidente di Huawei Italia, in un articolo per CorCom.

De Vecchis aggiunge che i settori che avranno maggiori benefici dalle nuove tecnologie ci sono sicuramente quello della sanità e quello manifatturiero, ma ci saranno anche molti vantaggi per la tutela dell’ambiente, grazie a una più accurata ottimizzazione di energia e trasporti.

La trasformazione digitale non può prescindere dalla necessità di sviluppare strategie volte alla sostenibilità ambientale. La competitività in Italia nei prossimi 50 anni dipenderà soprattutto da come saremo in grado di sfruttare le opportunità offerte dalla rivoluzione digitale in atto. E solo attraverso investimenti mirati e consapevoli si potranno ottenere benefici concreti.

L’impatto delle nuove tecnologie sul settore finanziario e sullo sviluppo sostenibile è alla base della ING Challenge di ING direct, che dal 2015 – e più concretamente dal 2018 – ha introdotto una call up per start up del settore green.

Ridurre l’impatto ambientale attraverso l’uso della tecnologia è la sfida del gruppo bancario olandese, che ha sposato da diversi anni la causa green.

L’attenzione agli investimenti del mercato ecosostenibile ribadisce anche il trend, da parte di ING, di indirizzare i flussi di finanziamento verso aziende legate alla sostenibilità. Tutto nell’ottica di un processo di rinnovamento favorito dalla rivoluzione digitale.

Innovazione e sviluppo sostenibile

Se con il 5G le città diventeranno sempre più intelligenti e “smart”, l’innovazione deve necessariamente passare attraverso il rispetto per l’ambiente.

Innovare vuol dire anche cambiare mentalità e attivare processi di sostenibilità attraverso le nuove tecnologie. Il ruolo delle grandi aziende di telecomunicazioni e dei grandi investitori è quello di favorire questo processo.

L’introduzione di valori ambientali nelle strategie aziendali ha effetti positivi sulla produttività, ma deve essere recepita da tutti gli attori impiegati. Solo attraverso la sinergia tra investitori, aziende, organizzazioni non governative e startup si potrà far parte di un processo di trasformazione epocale e contribuire a ridare slancio all’economia.

