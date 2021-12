Economia & Società, finanziamenti a “Tasso Zero”: rifinanziato il bando dalla Regione Lazio

ECONOMIA & SOCIETA’

rubrica del mercoledì

di Ivan Simeone

Direttore CLAAI Assimprese

direzione@claai-assimprese.it

Continua l’azione di supporto alle piccole attività da parte della Regione Lazio.

E’ stato rifinanziato il fondo rotativo per il piccolo credito che dà la possibilità di accedere a finanziamenti agevolati a “Tasso 0”.

Gestito da Artigiancassa, il fondo ha l’obiettivo di supportare finanziariamente le micro, piccole e medie imprese già costituite, che abbiano “difficoltà nell’accesso al credito”. Parliamo di importi che vanno da 10 mila euro ad un massimo di 50 mila.

Possono accedere al finanziamento anche i liberi professionisti, Consorzi e Reti d’impresa.

Si tratta di un “bando” che dovrà essere predisposto ed inviato con la relativa documentazione contabile. Una scheda tecnica potrà essere visionata andando sul sito della “CLAAI Assimprese” www.claai-assimprese.it

Per partecipare al bando, le attività interessate devono essere costituite da almeno 36 mesi con sede nel Lazio o che abbiano intenzione di costituire una sede operativa nella regione entro la data di erogazione del finanziamento.

Ovviamente bisogna svolgere una attività di analisi della situazione e di una istruttoria amministrativa, valutando anche le eventuali esposizioni in essere.

Bisogna, altresì, andare a individuare una o più precise motivazioni, legate al fabbisogno dell’attività, anche per nuovi progetti o rafforzamento delle attività imprenditoriali.

Attenzione: trattandosi di un bando che dovrà poi essere presentato, è opportuno predisporre tutta la documentazione e svolgere l’attività di preistruttoria amministrativa prima dell’apertura ufficiale che è prevista intorno al 20 gennaio 2022.

La “CLAAI Assimprese” –Latina Via Carducci 7- è Sportello “Artigiancassa Point” per la presentazione delle richieste di finanziamento.

Maggiori informazioni e accompagnamento alla presentazione del bando, si possono chiedere inviando una mail a credito@claai-assimprese.it o contattando telefonicamente i numeri 339.4504498 o 331.8659785

Il settore creditizio e della finanza agevolata, per le varie tipologie di imprese, è in continuo fermento e in divenire. Nei prossimi mesi si susseguiranno le opportunità e gli interventi ma bisogna fare molta attenzione alle tipologie di strumenti, chi può accedere e a cosa.

Importante è una attenta attività di preistruttoria amministrativa e di analisi del soggetto richiedente l’intervento finanziario; si necessita, quindi, di una continua e attenta informazione ed assistenza. Molte le opportunità ma bisogna anche saperle cogliere e in maniera adeguata alla propria realtà d’impresa.