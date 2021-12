Terracina, Comune:  consiglieri al fianco degli assessori

Al fine di rendere più intensa ed incisiva l’attività amministrativa, il Sindaco Tintari a chiesto la disponibilità dei consiglieri comunali nell’affiancare gli assessori, facendosi, così, carico di alcuni lavori.

Sindaco Tintari: “Apprezziamo molto la disponibilità dei consiglieri. Non sono deleghe, ma un’assunzione di impegno a supporto degli assessori”.

“Apprezziamo molto la disponibilità dei consiglieri comunali a sostenere l’azione amministrativa supportando l’attività degli assessori a seconda dei campi d’interesse di ognuno”.

Così il sindaco di Terracina Roberta Tintari illustra la decisione di aumentare il coinvolgimento dei consiglieri nell’amministrazione della città.

“Non si tratta del conferimento di deleghe, ma dell’impegno assunto dalle donne e dagli uomini della maggioranza a rendere più incisiva e capillare l’azione amministrativa. I consiglieri comunali avranno il compito di aiutare gli assessori facendosi carico di parte del lavoro al fine di proporre nuovi progetti e portare a termine quelli in corso. L’intenzione è anche quella di ottimizzare il ruolo che il consigliere comunale ha all’interno della propria comunità di riferimento e zona della città. È un modo per rendere il consigliere il rappresentante di prossimità dell’amministrazione presso i cittadini. Desidero ringraziarli per questo impegno che si assumono, certa che porterà benefici ai cittadini e all’attività amministrativa nel suo complesso”.

Ilaria Marangoni supporterà gli assessori di riferimento su Toponomastica e Agricoltura, Giuseppe D’Andrea si occuperà di Sport, Maurizia Barboni della Bandiera Verde dei Pediatri, Barbara Carinci di temi riguardanti la Pubblica Istruzione, Vincenzo Avena di rapporti con il Terzo Settore, Valentina Berti di Eventi, Maurizio Casabona di Periferie, Emanuela Ciotoli di Arredo Urbano, Vincenzo Di Girolamo, Maurizia Barboni, Valentina Berti e Vincenzo Avena di Sanità con attenzione particolare a ospedale e Medicina Territoriale.

“Desidero – conclude il sindaco Tintari – congratularmi e augurare buon lavoro ai consiglieri comunali di Terracina Barbara Carinci e Ilaria Marangoni, componenti della nostra maggioranza, e il consigliere di opposizione Sara Norcia per l’elezione a consiglieri provinciali, un risultato straordinario per la nostra città”.