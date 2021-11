Ecosistema urbano bocciato da Legambiente: Latina al 100° posto su 105 capoluoghi

Legambiente pubblica “Ecosistema Urbano 2021”, uno studio sulle performance ambientali e vivibilità dei capoluoghi. Il dossier, redatto con numeri e informazioni di amministrazioni e altre fonti, assegna punteggi sulla base di 18 indicatori tra qualità dell’aria, gestione dell’acqua, rifiuti, mobilità, ambiente urbano, energia.

Latina è tra le ultime cinque città capoluogo, 100°, su 105, per dispersione idrica in tutta la provincia, il 67,9% di acqua si perde infatti nelle reti. Se si analizzano i singoli parametri studiati da Legambiente si può leggere che, in materia di rifiuti differenziati, Latina si attesta 98° su 105. Per quel che riguarda l’offerta del trasporto pubblico la nostra città risulta essere 93° su 105.

Il Lazio ed i capoluoghi continuano ad occupare le peggior posizioni, con Rieti al 45° posto che perde alcune posizioni e poi Frosinone al 78°, Viterbo al 83°.

Roma occupa l’83° posto tra i capoluogo italiani, 15 anni fa, nel 2006 si trovava al 55° posto poi, con una discesa evidente, è arrivata nel fondo della classifica.