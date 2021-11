Commemorazione defunti, sindaco Gervasi: “Teniamo viva la memoria”

Dopo la giornata, della commemorazione dei defunti, del 2 novembre presso il monumento ai caduti di Parco delle Medaglie d’Oro, il sindaco Giada Gervasi, accompagnata dal Maggiore Attilio Mezzo, in rappresentanza del Comando Artiglieria Controaerei, dal Comandante della Polizia Locale Leonardo Rognoni e dalle delegazioni delle associazioni combattentistiche e d’arma, ha reso omaggio ai caduti presso i monumenti a loro dedicati di Borgo San Donato e Borgo Vodice.

Due momenti in cui sono stati ricordati i bonificatori e i caduti in guerra, condividendo valori e pace tra i popoli.

Il commento di Giada Gervasi, sindaco di Sabaudia: “Tali celebrazioni assumono particolare importanza perché hanno il compito di tenere viva la memoria in ognuno di noi, tramandando il ricordo di generazione in generazione; servono ad alimentare quei valori che ci hanno lasciato in eredità i nostri avi e che oggi più che mai devono rappresentare la guida al nostro agire quotidiano. Consentitemi di ricordare in questa occasione tutti coloro che non ci sono più, coloro che hanno dato un forte impulso alla bonifica di questa terra e tutti gli uomini e le donne che hanno sacrificato la propria vita in nome dell’Italia, della democrazia e dell’amore per il prossimo”.