Elezioni a Terracina, per Sciscione l’endorsement musicale dai Cugini di Campagna

La campagna elettorale di Terracina sta riservando sorprese inaspettate. Ieri una curiosità, simpatica, ha coinvolto il candidato a sindaco Gianfranco Sciscione, che ha ricevuto e postato sulla sua bacheca Facebook un messaggio dei Cugini di Campagna.

Un breve video in cui il gruppo musicale anni ’70 ha dedicato a Sciscione un endorsement musicale, in cui sostengono la sua candidatura con colonna sonora la famosissima “Anima Mia” intonata per l’occasione. Se l’intento era quello di farsi notare, è riuscito benissimo: il video ha ottenuto tantissime visualizzazioni. “Non ho i big nazionali della politica a sostegno – ha detto Sciscione – ma ho tantissimi amici del mondo del lavoro e questo mi onora. Grazie a tutti”.

I primi di settembre anche Martufello aveva detto la sua (ma in un messaggio elettorale a pagamento): “E’ una brava persona. Di più, nin zo” – aveva concluso con la sua classica battuta.