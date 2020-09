Latina, non si fermano i roghi in provincia e nel capoluogo

Incendi a non finire, soprattutto in montagna, ma anche in pianura e la tregua per vigili del fuoco e protezione civile è davvero minima. Proprio questa mattina a fuoco nuovamente la zona di Via delle Rose, tra Piccarello e la Pontina, a Latina, dove in Via Gregoris è stato segnalato un rogo di sterpaglie dove sono intervenuti i vigili del fuoco.

Ieri pomeriggio in serata altri due incendi hanno interessato sempre il capoluogo: uno tra Via Sabotino e Via Lunga, e un altro tra Via Monfalcone e Via Ponte Materiale. Qui sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco e protezione civile con i volontari di Passo Genovese, aiutati anche dai colleghi di associazioni di Nettuno e di Cisterna di Latina.

Tanto lavoro in queste ore per i vigili del fuoco: incendi sono in corso a Lenola, Formia e Priverno.