A Latina nasce La.b, un laboratorio di pelletteria gestito da donne vittime di violenza

A Latina c’è un luogo dove le donne vittime di violenza e maltrattamenti, ora possono riscattarsi e prendere in mano la propria vita. Si chiama La.b ed è un laboratorio artigianale di pelletteria, dove si lavora dopo un percorso di formazione. È stato inaugurato venerdì pomeriggio.



Si tratta di un progetto I.L.M.A. – Io lavoro per la mia autonomia – finanziato dal Dipartimento delle Pari Opportunità e presentato dal Comune di Latina in partnerariato con il Centro Donna Lilith. È passato circa un anno dall’avvio del progetto, che ora prende forma e sostanza con l’inaugurazione dello spazio di lavoro in pieno centro a Latina, in Corso Matteotti 126.

“L’inaugurazione del laboratorio dimostra la capacità di questo territorio di individuare percorsi innovativi di economia civile e di welfare generativo, sperimentandone l’efficacia e le potenzialità di sviluppo in tutto il sistema di welfare.

I finanziamenti ottenuti dal Comune di Latina saranno utilizzati per sostenere un percorso finalizzato a integrare i percorsi di uscita dalla violenza con quelli di formazione e inclusione lavorativa, promuovendo una imprenditorialità ispirata all’economia circolare, al rispetto e alla cura dell’ambiente e delle persone” – ha spiegato Patrizia Ciccarelli, assessora alle politiche sociali e alle pari opportunità del Comune di Latina.

Un progetto importantissimo per un’uscita reale dal tunnel della violenza, che può manifestarsi non solo fisicamente ma anche nelle forme più subdole di quella psicologica e di tipo economico: in relazione a quest’ultima, ancora troppe donne non abbandonano le case, restando vittime silenziose dei propri aguzzini, per mancanza di alternative e di sostegno. L’indipendenza economica può essere la chiave di volta.

Secondo l’ISTAT, “oltre alla violenza fisica o sessuale le donne con un partner subiscono anche violenza psicologica ed economica, cioè comportamenti di umiliazione, svalorizzazione, controllo ed intimidazione, nonché di privazione o limitazione nell’accesso alle proprie disponibilità economiche o della famiglia. Nel 2014 sono il 26,4% le donne che hanno subito volenza psicologica od economica dal partner attuale e il 46,1% da parte di un ex partner”.