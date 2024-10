Elodie star del cinema a Sabaudia. Con lei in “Performance” Adriano Giannini ed Eduardo Scarpetta

Elodie, Adriano Giannini ed Eduardo Scarpetta sono protagonisti delle riprese del nuovo film “Performance” di Lucio Pellegrini, che si stanno svolgendo tra Sabaudia e San Felice Circeo, con il supporto della Latina Film Commission. Questo progetto, prodotto da Groenlandia Group, mette in luce le bellezze paesaggistiche e storiche del territorio pontino.

Elodie, alla sua terza esperienza cinematografica dopo il successo di “Ti mangio il cuore”, è stata vista recentemente girare scene in Piazza del Comune a Sabaudia, dopo aver già filmato al Tempio di Giove-Anxur a Terracina. Altre location del film includono il lungomare di Sabaudia e il Parco Nazionale del Circeo.

La produzione del film non solo esalta il territorio locale ma contribuisce anche allo sviluppo economico attraverso l’utilizzo di servizi locali, come alloggi, guardiania e manodopera, come sottolineato dal direttore della Latina Film Commission, Rino Piccolo.