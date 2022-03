Emergenza sanitaria in Ucraina, nelle farmacie pontine parte la raccolta CRI

A partire da oggi 9 marzo e fino al 16, è attiva la raccolta nelle farmacie della provincia di Latina a sostegno dei comitati della Croce Rossa Italiana. Obiettivo fronteggiare l’emergenza sanitaria nell’Ucraina colpita dalla guerra. Presso le farmacia è possibile acquistare per donare farmaco e materiale sanitario.

Si tratta di un’iniziativa di Federfarma Latina, Ordine dei Farmacisti della Provincia di Latina e Coop. FARLA, in collaborazione con i Comitati pontini della CRI (Latina, Aprilia, Fondi, Itri e Sud Pontino) e con il Comitato Regionale Lazio della Croce Rossa.

Il materiale raccolto verrà inviato con i convogli umanitari organizzati dalla Croce Rossa Italiana su richiesta della Croce Rossa Ucraina. Infatti, l’azione della CRI è portata avanti in stretto coordinamento con le società nazionali e gli organismi internazionali della Croce Rossa, affinché via sia la certezza che gli aiuti arrivino sul posto e siano realmente distribuiti ai bisognosi.

Sarà possibile scegliere i farmaci, i dispositivi medici e articoli sanitari all’interno di una lista già prefissata, disponibile nelle singole farmacie.

Al momento, potranno essere donati solo i prodotti riportati in questi elenchi, in confezioni integre e con scadenza non inferiore a sei mesi.

Per informazioni più dettagliate, contattare Presidente Comitato di Latina CRI, vol. Giancarlo Rufo, cell. 335-7974272.