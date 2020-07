Erosione, Fazzone (Forza Italia): “Al Lazio serve un piano Marshall per il ripascimento”

Il senatore Claudio Fazzone (Forza Italia) ha chiesto al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti di intervenire sulle coste del territorio con un piano straordinario di ripascimento per fermare l’erosione.

“In ballo c’è la sopravvivenza di numerose imprese del Lazio – commenta il parlamentare azzurro – Serve un ‘piano Marshall’ straordinario e pluriennale sul ripascimento, in grado di fornire soluzioni definitive al problema erosivo del nostro litorale laziale. Siamo davanti ad un’emergenza gravissima che ha cancellato interi tratti di costa nei Comuni nel Lazio ed in particolare nel pontino, dove la situazione sta diventando insostenibile sia sotto il profilo della tutela ambientale che in termini di difesa del sistema economico locale. Attraverso una lettera ho chiesto al presidente Zingaretti un cambio di passo deciso questo tema di vitale importanza per i nostri territori”.

“Sarebbe auspicabile – conclude Fazzone – definire le criticità esistenti sull’intero litorale da Minturno a Montalto di Castro passando per tutti i comuni e, mediante una mirata scala di priorità, attuare interventi volti a ridurre il rischio di erosione. E’ necessario lavorare su un piano straordinario che preveda una programmazione di vasta portata con interventi a medio e lungo termine, tali da produrre risposte durature e risolutive al problema dell’erosione costiera”.