Latina, ponte del Mascarello inaccessibile. Valletta (Lega): “Colpo mortale al lido”

Il consigliere della Lega, Vincenzo Valletta, attacca l’amministrazione sulla chiusura del Ponte del Mascarello. “Un colpo mortale al lido- commenta – Vorremmo sapere perché dalla sera alla mattina si è deciso di chiudere il ponte, impedendo di fatto anche ai pedoni di attraversarlo”.

“Quanto sta accadendo ogni weekend – continua il consigliere – con file chilometriche e traffico in tilt, è solo l’effetto di scelte che dovevano essere compiute con rapidità e coraggio e che invece si è deciso di lasciare sedimentare con i risultati che abbiamo tutti sotto gli occhi. Al di là dei nodi legati al traffico quello che preoccupa e che avrebbe dovuto preoccupare chi amministra il Comune di Latina, è il fatto che il litorale pontino è spaccato in due. Ci sono consorzi, attività commerciali che sono completamente tagliate fuori ed irraggiungibili. Il tutto in un quadro economico segnato dalle difficoltà legate all’emergenza ancora in corso e ai limiti, diventati strutturali purtroppo, di una marina dove anziché i servizi regnano le inefficienze”.