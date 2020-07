Incidente sull’Appia, morta anche Giuseppina Di Stasio

È morta anche Giuseppina Di Stasio, 55enne di Cisterna di Latina, rimasta coinvolta insieme al marito Giuseppe Polvere di 52 in un tragico incidente nella serata di sabato. La moglie del centauro, morto sul colpo, è deceduta al Goretti poche ore fa. Era arrivata in condizioni già gravissime in ospedale ma nonostante le cure non ce l’ha fatta.

Nell’incidente di sabato, un frontale avvenuto al km 45 dell’Appia nel territorio di Velletri, moglie e marito a bordo della moto erano stati centrati in pieno da un’automobile che aveva invaso la loro corsia di marcia, a quanto sembra per un sorpasso. Sulla Lancia Y due giovani residenti a Velletri, anche loro finiti in ospedale. Il conducente, di origini romene, è indagato per omicidio stradale. Test a droga e alcol negativi. L’incidente era stato rilevato dalla polizia stradale di Albano.