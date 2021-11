Evade dai domiciliari, pluripregiudicata arrestata a Latina

Gli agenti della Squadra Volante hanno tratto in arresto per evasione C.A.L. del 1985, nota pluripregiudicata.

La donna, precedentemente accusata di reati legati alla violazione sulla legge delle armi, è stata rintracciata nel capoluogo pontino ieri pomeriggio mentre inutilmente tentava di riguadagnare la via di casa prima di essere bloccata dai poliziotti prontamente intervenuti sul posto.

Gli agenti l’hanno quindi accompagnata in Questura per le formalità di rito. L’A.G. avvisata dei fatti ne ha disposto la detenzione nel proprio domicilio in attesa di essere giudicata nella mattinata di oggi.