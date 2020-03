Fake news: commessa del supermercato in quarantena, ma è falso

Anche Latina ha le sue prime fake news sul Coronavirus. Dopo il primo caso accertato nel capoluogo oggi è iniziata tutta una serie di notizie riguardanti il 53enne di Borgo Podgora. In tantissimi hanno iniziato a far girare la voce che lavorasse in un noto negozio del centro, tutti sembravano sapere tutto su di lui e la sua famiglia. Addirittura dopo pranzo è girata quella che dovrebbe essere la sua foto e il suo nome. Una caccia alle streghe a tutti gli effetti.

Qualche ora più tardi le prime smentite e nuove ipotesi sul posto di lavoro del malcapitato che al quale per primo è stato diagnosticato a Latina il Covid 19. Lo stesso era avvenuto in altre città. E’ il caso di fermarsi, anche di non girare, per quanto possibile certe informazioni non verificate. Tra l’altro anche nel caso fossero vere, che colpa potrebbe avere il soggetto in questione? Siamo tutti esposti e i casi, stando almeno a quanto stiamo vedendo in questi giorni, potrebbero aumentare. E’ responsabilità di tutti adoperarsi, seguendo le indicazioni, per arginare i contagi.

Più tardi un’altra informazione per tutti assolutamente fondamentale: una commessa del supermercato di Latina Fiori sarebbe in quarantena. Nuovo giro di messaggi, telefoni bollenti, ma arriva la smentita del centro commerciale, che minaccia denuncia alle autorità competenti.