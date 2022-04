Fase ad orologio, falsa partenza della Benacquista Latina

Basket in campo alla vigilia di Pasqua tra prima giornata della fase ad orologio in Serie A2, 27esimo turno complessivo della stagione. La Benacquista Assicurazioni Latina Basket cede in casa a Biella 73-77.

Al Palabianchini il quintetto di Gramenzi è stato protagonista di una gara di alti e bassi, di importanti rimonte e flessioni, che nel finale hanno fatto la differenza. Primo quarto in svantaggio: 12-18. Molto equilibrio nel secondo quarto, m la spunta Latina con un parziale di 22-20 che porta all’intervallo lungo sul 34-38. I pontini accelerano il passo nel terzo quarto ed è 57-56. Nell’ ultimo e decisivo quarto però, sono i piemontesi a segnare la distanza ed un 16-21 di parziale è lo scatto decisivo per il 73-77. Prossimo impegno per Latina mercoledì 20 aprile in casa dell’Assigeco Piacenza (ore 20.30).

Benacquista Assicurazioni Latina Basket – Edilnol Biella 73-77 (12-18, 34-38, 57-56)

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Durante 5, Passera 8, Veronesi 15, Mouaha 9, Jackson 2, Henderson 10, Bozzetto 3, Radonjic 4, Fall 17, Ambrosin n.e.. Coach Gramenzi. Vice Di Manno. Assistente Tricarico.

Tiri da 2 38% (11/29), tiri da 3 36% (10/28), tiri liberi 72% (21/29)

Edilnol Biella: Soviero, Bertetti 3, Infante 16, Porfilio 12, Bianchi 8, Vincini n.e., Pollone 8, Morgillo 9, Hasbrouck 13, Davis 8. Coach Zanchi. Vice Niccolai.

Tiri da 2 47% (18/38), tiri da 3 33% (8/24), tiri liberi 59% (17/29)